Barça : Laporta confirme une offre à 250 M€ du PSG pour Lamine Yamal

Joan Laporta a lâché une révélation fracassante concernant Lamine Yamal et l’intérêt du PSG. Le président du FC Barcelone a affirmé que le Paris Saint-Germain avait formulé une offre colossale de 250 millions d’euros pour le prodige catalan alors qu’il n’avait que 17 ans. «Certaines personnes pensaient que nous étions fous», a-t-il confié, expliquant que le club blaugrana avait catégoriquement refusé de céder son joyau malgré le montant XXL proposé par la formation parisienne.

La suite après cette publicité

«Lorsque le PSG nous a offert 250 millions d’euros pour Lamine Yamal et que nous avons refusé, il avait encore 17 ans», a-t-il reconnu à Jijantes. Le PSG voyait en Lamine Yamal le successeur idéal de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid à l’été 2024. Mais du côté du Barça, la position a toujours été claire : pas question de vendre l’un des plus grands espoirs issus de la Masia.