Manchester United veut s’offrir un cadre de Tottenham

De retour à la compétition avec la sélection argentine lors d’un match amical face au Honduras, Cristian "Cuti" Romero a définitivement balayé les doutes concernant sa récente blessure au genou droit. Ce retour rassurant à l’approche de la Coupe du Monde n’a également pas échappé aux recruteurs européens. Le défenseur central et capitaine de Tottenham se retrouve ainsi au centre de toutes les attentions à l’aube du marché des transferts.

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Selon les informations du média argentin TyC Sports, Manchester United a manifesté un intérêt concret pour le joueur de 28 ans et s’apprête à formuler une offre rapide aux Spurs. Les dirigeants des Red Devils ambitionnent de reconstruire leur charnière centrale en associant Romero à son compatriote Lisandro Martínez. Les deux hommes, champions du monde en titre, partagent une amitié fusionnelle selon le média et forment déjà un duo impressionnant sous le maillot de l’Albiceleste.

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Manchester United va devoir débourser une grosse somme pour recruter Romero

L’opération s’annonce toutefois complexe pour le club mancunien, car l’Argentin a prolongé son contrat avec le club du nord de Londres à la mi-2025. Bien que la durée exacte de ce nouveau bail à long terme n’ait pas été divulguée, les Spurs ont pris soin d’y insérer une clause libératoire fixée à 60 millions d’euros. Un montant élevé, mais qui reste tout à fait accessible pour les cadors du football européen. Mais voilà, Manchester United est également sur d’autres dossiers onéreux, à l’image de la venue potentielle d’Ederson, le milieu brésilien de l’Atalanta Bergame.

Pour Romero, Manchester United devra également faire face à une rude concurrence venue d’Espagne, où la clause du joueur est observée de très près. Le Real Madrid, le FC Barcelone et surtout l’Atlético de Madrid suivent attentivement sa situation depuis plusieurs mois. Les Colchoneros de Diego Simeone apparaissent d’ailleurs comme les prétendants espagnols les plus insistants, ce qui promet une belle bataille en coulisses pour s’attacher les services du leader défensif de Tottenham.