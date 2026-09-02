Mercato : Aston Villa a tout chamboulé !

Et dire qu’Aston Villa pensait peut-être avoir fait le plus dur en annonçant la prolongation de Morgan Rogers en novembre 2025, jusqu’en 2031. Cela n’a pas suffi à empêcher les cadors anglais de surenchérir dès le début du mercato sur l’international anglais, finalement vendu pour 138 M€ à Chelsea. Le début du grand exode dans l’effectif des Villans, après plusieurs belles années sous la houlette d’Unai Emery, avec des 4es places en Premier League et une Ligue Europa remportée.

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Il fallait bien que le cycle se termine, et cela a été le cas cet été, avec les départs d’éléments majeurs, comme Youri Tielemans, Lucas Digne, Ezri Konsa, Emiliano Martinez, Morgan Rogers, et Ollie Watkins. C’est plus de la moitié des titulaires qui ont quitté Birmingham, rapportant au passage un joli paquet d’argent. Aston Villa est ainsi le 2e club qui a le mieux vendu, derrière Chelsea et à égalité avec Manchester City.

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Des records de transfert battus

Finalement, la cohérence et la continuité du projet reposent sur un seul homme : Unai Emery. Présent depuis octobre 2022, il incarne l’ambition du club malgré cet exode aussi attendu que redouté. Aston Villa a également massivement investi, en battant deux fois coup sur coup son record de transfert, pour Johan Manzambi, révélation du Mondial 2026, puis pour Nicolas Jackson, qu’Emery avait lancé du côté de Villarreal.

L’impact de l’entraîneur espagnol sera plus que jamais scruté au cœur d’une intersaison où Aston Villa a tout changé. Cela a mal démarré, avec deux défaites lors des deux premières journées. Sans inquiétude, à l’image de la saison dernière avec aucune victoire lors des 6 premiers matches, avant de terminer 4e de PL. Il faudra voir comment les recrues s’imbriquent dans la tactique d’Emery, avec des promesses (Manzambi, Mbaye), des joueurs confirmés (Goretzka, Wan-Bissaka, Ruggeri) et des joueurs à relancer (Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho). Un véritable test sur la viabilité du projet à long terme.