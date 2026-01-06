Real Madrid : Vinicius Jr a ragé contre Gonzalo Garcia

Le week-end dernier, le Real Madrid n’a pas souffert de l’absence de Kylian Mbappé, blessé au genou gauche. Opposée au Betis, la Casa Blanca a cartonné la formation andalouse 5 buts à 1, notamment grâce à un Gonzalo Garcia exceptionnel et auteur d’un triplé. Cependant, les caméras de l’émission El Día Después diffusée sur Movistar Plus+ ont capté des images d’un Vinicius Junior agacé contre son jeune coéquipier de 21 ans.

La suite après cette publicité

Le Brésilien est en effet allé se plaindre auprès de son coach Xabi Alonso. «C’est impossible, il doit passer le ballon. Ici, tout le monde veut dribbler et ensuite ils me sifflent. Dis-lui qu’il doit faire une passe de temps en temps. Pas tout le temps, mais une passe de temps en temps.» Déjà recadré par son entraîneur durant la rencontre, l’international auriverde a visiblement vécu une soirée difficile…