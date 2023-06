Serie A : l’AS Rome et l’Atalanta se qualifient pour la Ligue Europa aux dépens de la Juventus qui file en Ligue Europa Conference

La bataille pour les dernières places européennes faisait rage lors de cette 38ème et dernière journée de Serie A. Et il n’y a pas eu de changement dans le classement du championnat italien à l’issue de cette journée fatidique. Grâce à sa belle victoire à domicile face à Monza (5-2), l’Atalanta Bergame termine 5ème et se qualifie pour la Ligue Europa en compagnie de l’AS Rome également vainqueur sur sa pelouse de La Spezia grâce à un but de Paulo Dybala en toute fin de rencontre (2-1).

La suite après cette publicité

La victoire de la Juventus contre Udinese n’a donc pas suffi (0-1). Les joueurs de Massimiliano Allegri terminent à la 7ème place et sont donc qualifiés pour la Ligue Europa Conference. Enfin, l’AC Milan s’est facilement imposé face à l’Hellas Vérone grâce à une nouvelle réalisation d’Olivier Giroud (3-1). Et pour finir, Bologne s’est imposée avec un but au bout du temps additionnel dans une fin de rencontre très ouverte (2-3).

À lire

Pep Guardiola va jouer un sale tour au Barça, le PSG se lance dans les enchères pour Dušan Vlahović

Classement général Serie A # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 Naples 90 38 28 6 4 77 28 49 2 Lazio 74 38 22 8 8 60 30 30 3 Inter Milan 72 38 23 3 12 71 42 29 4 Milan 70 38 20 10 8 64 43 21 5 Atalanta 64 38 19 7 12 66 48 18 6 Rome 63 38 18 9 11 50 38 12 7 Juventus 62 38 22 6 10 56 33 23 8 Fiorentina 56 38 15 11 12 53 43 10 9 Bologne 54 38 14 12 12 53 49 4 10 Torino 53 38 14 11 13 42 41 1 Voir le classement complet

Les résultats complets du multiplex de la 38ème journée de Serie A

AC Milan 3-1 Hellas Vérone : Giroud (45e+2, s.p.), Leao (85e, 90e+2) / Faraoni (72e)

Udinese 0-1 Juventus : Chiesa (68e)

AS Rome 2-1 La Spezia : Zalewski (43e), Dybala (90e, s.p.) / Nikolaou (6e)

Atalanta Bergame 5-2 Monza : Koopmeiners (12e, 45e+1, 79e), Höjlund (74e), Muriel (90e+2) / Colpani (51e), Petagna (81e)

Lecce 2-3 Bologne : Banda (17e), Oudin (88e) / Arnautovic (58e), Zirkzee (81e), Ferguson (90e+7)