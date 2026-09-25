Le Bayern prépare une grosse offre pour un joueur du Barça

Le mercato hivernal risque d’être assez animé en Europe. Et Sky Sports vient de dévoiler une petite bombe, en pleine trêve internationale. Le Bayern Munich souhaiterait ainsi enrôler Dani Olmo cet hiver, et les dirigeants du club bavarois sont prêts à faire une grosse offre pour l’international espagnol, en concurrence avec Fermin Lopez au FC Barcelone.

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Le média indique que le prix du joueur de 28 ans est estimé à 70 millions d’euros. Le Bayern Munich le suivait déjà lors de son aventure réussie au RB Leipzig, et a continué de suivre son évolution depuis son arrivée en Catalogne, en plus de ses prouesses avec la sélection. Le champion d’Allemagne veut aussi se préparer à de possibles départs de joueurs comme Michael Olise ou Jamal Musiala.