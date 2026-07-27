La Juventus a ciblé un joli plan B en cas d’échec pour Randal Kolo Muani

La Juventus continue d’explorer le marché pour renforcer son attaque. Si Randal Kolo Muani reste la priorité des Bianconeri, les discussions avec le Paris Saint-Germain achoppent toujours sur un écart de valorisation, ce qui agace les dirigeants franciliens. Selon Sky Italia, Joshua Zirkzee fait partie des principales alternatives étudiées par le club turinois. L’international néerlandais figure parmi les nombreux joueurs susceptibles de quitter Manchester United cet été.

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Arrivé chez les Red Devils à l’été 2024 en provenance de Bologne, Zirkzee n’a jamais réellement réussi à s’imposer en Premier League. Auteur de seulement deux buts la saison dernière, il n’a été titularisé qu’à quatre reprises et est resté dans la hiérarchie derrière Benjamin Šeško et Bryan Mbeumo. Malgré un temps de jeu limité et plusieurs blessures au sein de l’effectif, le Néerlandais de 24 ans avait pourtant fait savoir à son entourage ainsi qu’à Manchester United, dès l’hiver dernier, qu’il ne souhaitait pas quitter le club.