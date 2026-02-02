OM : la mise au point tranchante de Roberto De Zerbi sur Amir Murillo

Du côté de l’Olympique de Marseille, les derniers jours ont été explosifs. Balayé par le FC Bruges mercredi (3-0), le club phocéen a pris une sacrée leçon et a été éliminé de la Ligue des Champions. Les Marseillais ont ensuite enchaîné sur un match nul rageant ce samedi contre le Paris FC (2-2). Une mauvaise dynamique qui aura condamné un joueur : Amir Murillo. Le coach Roberto De Zerbi, qui estime que le latéral droit panaméen a manqué d’investissement, a décidé de se passer de ses services. Une sanction qui met l’ancien joueur d’Anderlecht sur le mercato alors que ce dernier ferme ses portes aujourd’hui dans de nombreux championnats. Présent en conférence de presse ce lundi à la veille du choc de Coupe de France contre le Stade Rennais, Roberto De Zerbi a expliqué sa décision.

Le coach italien passé par Sassuolo et Brighton n’a pas fait dans la dentelle au cours d’une longue mise au point. L’attitude d’Amir Murillo est ainsi fustigée par celui qui a dirigé le Shakhtar Donestk : «je vous explique clairement, les choses sortent, même les fausses. Je pense que tout le monde voit les buts qu’on se prend sur des touches, qu’on se prend en fin de match. Quand on gagne 2-0 à la 82e et qu’on nous remonte. L’erreur footballistique je l’accepte, mais je veux voir cette faim chez mes joueurs. Je veux que les supporters, les dirigeants l’observent. Si je prends cette décision, c’est que j’ai mes raisons. Murillo c’est quelqu’un de bien, un joueur fort, je l’aime beaucoup, s’il n’a pas cette envie, il ne joue pas.»

Roberto De Zerbi lui reproche de ne pas avoir assez faim

Il a pris ensuite l’exemple de Mason Greenwood régulièrement ciblé pour son manque d’investissement défensif. Le coach italien a valorisé le progrès de l’ailier anglais dans ce registre pour appuyer un peu plus sur ce qu’il reprochait à Amir Murillo : «si on perd en ayant faim, c’est comme ça, comme Greenwood à Paris. Samedi, il a accompli tout ce que je demandais de lui, car je l’ai souvent poussé à le faire pour le club. De par l’histoire de ce club, on doit avoir envie de se battre. C’est ma décision, je peux faire des erreurs, ce sont des décisions toujours prises en bonne foi, je prends toujours mes responsabilités lors des défaites.»

Il en a ensuite rajouté une couche sur l’investissement d’Amir Murillo : «si après le 3-0 je vois deux joueurs discuter à Paris ça m’énerve, il faut courir, ne pas parler, s’excuser et courir avec la faim. Murillo comprend ce que je lui reproche, il est venu manger chez moi, il sait combien d’affection j’ai pour lui. Mais j’ai besoin de personnes qui ont faim sinon on continuera de prendre des buts sur des touches. Tout le monde doit être dans le même bateau. D’autres joueurs font des erreurs sur le terrain, mais il faut avoir faim c’est le principe.» Nul doute qu’après ces propos qu’il va falloir vite se pencher sur une porte de sortie sur le mercato pour Amir Murillo …