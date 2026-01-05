Menu Rechercher
L’OL a un moyen pour ne rien payer au Real Madrid pour Endrick

Endrick et Jude Bellingham @Maxppp

Le 23 décembre dernier, l’Olympique Lyonnais annonçait l’arrivée d’Endrick, prêté par le Real Madrid. «L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 1 M€ maximum, de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison».

Ce lundi, à quelques minutes de la présentation officielle de l’attaquant brésilien de 19 ans, The Athletic a fait de nouvelles révélations sur le million d’euros évoqué pour le prêt. En clair, pour chaque série de cinq matchs disputés, Lyon devra payer 200 000 € de moins à la Casa Blanca. Ce qui signifie que les Gones ne paieront rien si Endrick dispute 25 matchs.

