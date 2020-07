OL : Marcelo se prononce sur son avenir

Arrivé à l'Olympique Lyonnais en 2017, Marcelo avait rapidement montré des choses intéressantes. Puis ensuite, le défenseur brésilien a connu des passages plus compliqués, lui qui a été en conflit avec une partie des supporters rhodaniens. Mais les choses se sont apaisés petit à petit et l'ancien de Besiktas a retrouvé une place dans le onze lyonnais.

Pourtant, son club est en quête d'un défenseur central. Et Marcelo, dont le bail prend fin dans un an, est annoncé comme potentiellement partant en cas de bonne offre. Interrogé par Le Progrès, il a évoqué son cas personnel. «Je suis très content. Je me sens bien. Je connais très bien les personnes ici et elles savent que je défends le maillot à 100 %. Je vais donner le meilleur pour l’OL. je ne sais pas pour combien de temps encore, mais je ne pense pas à ça maintenant. Je suis heureux et fier de faire partie de la famille OL.»