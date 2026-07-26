Real Madrid : la réponse forte de Vinicius Jr à Arsenal

Le mercato du Real Madrid part dans tous les sens. Entre le flou autour de Rodri, un jour présenté comme objectif prioritaire avant d’apprendre le lendemain que le Real n’est pas intéressé, le transfert de Yan Diomandé, le feuilleton Olise et le cas Vinicius Jr, les dirigeants du club de la capitale espagnole sont très occupés en ce moment. Et les médias madrilènes se régalent, forcément.

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Concernant l’ailier brésilien, il faut dire que le temps presse. Son contrat expire en 2027, et, de plus en plus, le Real Madrid se retrouve dans une situation critique, avec ce risque de le voir partir gratuitement qui grandit de jour en jour. Samedi, The Athletic a évoqué un intérêt très prononcé d’Arsenal pour ses services, avec une possible offre pour le Brésilien dans les prochains jours. Ce qui pourrait satisfaire les Madrilènes, qui perdraient un gros joueur, mais éviteraient la catastrophe…

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Pas très chaud…

Seulement, comme l’indique AS, Vinicius Jr ne semble pas vraiment intéressé par Arsenal. Le média le martèle encore ce dimanche : le joueur de la Canarinha veut rester à Madrid et sa priorité reste de prolonger son contrat. Il n’écoute pas les approches venues d’ailleurs - le média évoque aussi un intérêt de Liverpool en plus d’Arsenal - puisque dans sa tête, c’est le Real Madrid ou rien.

Une réunion est prévue à son retour de vacances la semaine prochaine, afin de discuter de son contrat, et avoir des garanties quant à son salaire ainsi qu’à son rôle dans l’équipe. Le joueur demanderait désormais 20 millions d’euros annuels, mais ne devrait pas poser trop d’obstacles à une prolongation, contrairement à ce qui avait été dit jusqu’ici. Le Real Madrid compte aussi sur lui, et tout indique que les deux parties sont condamnées à s’entendre. Arsenal va devoir se tourner vers d’autres pistes.