Premier League

MU : Rúben Amorim a eu une vive altercation avec un cadre

Par Tom Courel
1 min.
Rúben Amorim @Maxppp

Ruben Amorim et son ancien vestiaire, une histoire digne d’un film à Old Trafford. Après son licenciement par sa direction, le coach portugais est dans une véritable impasse, et dans une sacrée polémique. D’après le Daily Mail, le technicien et le défenseur de Manchester United, Lisandro Martinez, se sont affrontés tête contre tête lors d’une séance d’entraînement quelques semaines avant le départ du portugais. Le média britannique indique que la scène a eu lieu entre les matchs face à Crystal Palace et West Ham, au moment où le retour d’une blessure de l’Argentin de 27 ans au mois de décembre faisait grand bruit.

Le défenseur, frustré d’avoir été laissé sur le banc alors qu’il pensait être prêt à commencer les matchs en Premier League, s’était intensément emporté. Pour rappel, de nombreux joueurs du vestiaire s’étaient mis à dos l’entraîneur au caractère bien trempé comme Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony ou encore Tyrell Malacia (Kobbie Mainoo également cette saison). Destitué de ses fonctions récemment, Amorim a eu du mal à s’imposer avec un groupe en réel manque de confiance, désormais sixième de Premier League.

Pub. le - MAJ le
Premier League
Man United
Rúben Amorim
Lisandro Martínez

Premier League
Manchester United FC
Rúben Amorim
Lisandro Martínez
