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PSG : un ancien international espagnol dézingue le Barça dans le dossier Ferran Torres

Par Allan Brevi
1 min.
ferran @Maxppp

L’avenir de Ferran Torres continue d’alimenter les débats en Espagne. Alors que l’attaquant est annoncé sur le départ vers le Paris Saint-Germain, l’ancien gardien de la Roja Santiago Cañizares a vivement critiqué la gestion du Barça lors de son passage dans l’émission Partidazo COPE. Pour lui, le club catalan s’est mis dans une situation délicate en laissant le contrat de son joueur entrer dans sa dernière année.

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« Le Barça est encore à la traîne, on ne peut pas laisser partir un buteur à la Coupe du Monde avec seulement un an de contrat restant », a-t-il regretté, avant d’ajouter : « maintenant qu’il est devenu important, les doutes commencent à surgir. » Une sortie qui relance les interrogations autour de la stratégie des Blaugranas, alors que Ferran Torres sort de l’une des meilleures saisons de sa carrière. C’est désormais au joueur de décider de son avenir.

Pub. le - MAJ le
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