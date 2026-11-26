Ligue Europa : deux forfaits inattendus dans le groupe de l’OM
L’OM accueille le Levski Sofia ce jeudi à 18h45 pour la 5e journée de la Ligue Europa. Le club phocéen, actuel 31e du classement de la phase de ligue, s’est relancé dans la course à la qualification en allant s’imposer sur la pelouse du Bayer Leverkusen, et peut espérer engranger 3 points supplémentaires à domicile face à l’équipe bulgare.
Voici le groupe retenu par 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 pour la réception du Levski Sofia en @EuropaLeague 💪
Mais l’entraîneur Bruno Genesio devra composer avec un groupe amoindri. En effet, outre Cornelius et Emerson, deux forfaits sont venus s’ajouter, et pas des moindres. En effet, Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia ne font pas partie du groupe appelé à disputer la rencontre.
Le groupe de l’OM :
Gardien : De Lange, Vermot, Van Neck
Défenseurs : Aguerd, Egan-Riley, Koum, U.Garcia, Bezahaf, B.Meïté, Baradji
Milieux : Abdelli, Nnadi, A.Gomes, Kamissoko, Hojbjerg, Harit
Attaquants : Gouiri, Maupay, Paixao, Mmadi, Abdallah, Moumbagna, Kadmiri
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