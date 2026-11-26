L’OM accueille le Levski Sofia ce jeudi à 18h45 pour la 5e journée de la Ligue Europa. Le club phocéen, actuel 31e du classement de la phase de ligue, s’est relancé dans la course à la qualification en allant s’imposer sur la pelouse du Bayer Leverkusen, et peut espérer engranger 3 points supplémentaires à domicile face à l’équipe bulgare.

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Mais l’entraîneur Bruno Genesio devra composer avec un groupe amoindri. En effet, outre Cornelius et Emerson, deux forfaits sont venus s’ajouter, et pas des moindres. En effet, Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia ne font pas partie du groupe appelé à disputer la rencontre.

Le groupe de l’OM :

Gardien : De Lange, Vermot, Van Neck

Défenseurs : Aguerd, Egan-Riley, Koum, U.Garcia, Bezahaf, B.Meïté, Baradji

Milieux : Abdelli, Nnadi, A.Gomes, Kamissoko, Hojbjerg, Harit

Attaquants : Gouiri, Maupay, Paixao, Mmadi, Abdallah, Moumbagna, Kadmiri