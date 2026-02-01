Estoril retient le très courtisé Kevin Boma

Conscients de tenir dans leurs rangs l’un des meilleurs défenseurs centraux du championnat portugais, Estoril a fermé la porte à double tour pour Kevin Boma selon nos informations. Pourtant, le téléphone a sonné sans discontinuer pour l’ancien joueur de Rodez. Auteur de 51 matchs en un an et demi, le défenseur de 23 ans a changé de dimension, attirant des prétendants de tous les horizons.

Deux offres fermes autour de 7 millions d’euros sont pourtant arrivées sur la table : l’une venant d’Allemagne (Augsbourg), et l’autre du Paris FC. Mais ce n’est pas tout puisque la Premier League était aussi sur le coup avec un intérêt très fort d’Everton. Enfin, le Besiktas a tenté une offensive de dernière minute. À chaque fois, la réponse du club portugais a été la même : Kevin Boma est intransférable cet hiver. Si Estoril a réussi à conserver son taulier pour terminer la saison, ce sera sans doute différent l’été prochain. Vu la densité de la concurrence dès cet hiver, les enchères risquent de s’envoler en fin de saison pour celui qui s’est imposé comme une référence à son poste au Portugal.