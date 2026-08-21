Al-Hilal : Karim Benzema met les choses au clair sur son avenir

Arrivé en février dernier, Karim Benzema semblait déjà être poussé vers la sortie par Al-Hilal. Selon les médias saoudiens, son club souhaitait rompre sa dernière année de contrat afin de libérer une place pour une recrue étrangère. Simone Inzaghi avait déjà démenti cette information, et c’est au tour du principal intéressé de sortir du silence.

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«Il n’y a rien. Je reste et je continue avec l’équipe», a rapidement assuré le Français en zone mixte ce jeudi soir après la victoire contre Al Feiha (0-3) en championnat. Benzema est encore sous contrat jusqu’en juin 2027. Il a participé à trois matchs depuis le début de la saison pour un but marqué.