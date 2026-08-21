SPL
Al-Hilal : Karim Benzema met les choses au clair sur son avenir
1 min.
@Maxppp
Arrivé en février dernier, Karim Benzema semblait déjà être poussé vers la sortie par Al-Hilal. Selon les médias saoudiens, son club souhaitait rompre sa dernière année de contrat afin de libérer une place pour une recrue étrangère. Simone Inzaghi avait déjà démenti cette information, et c’est au tour du principal intéressé de sortir du silence.
La suite après cette publicité
«Il n’y a rien. Je reste et je continue avec l’équipe», a rapidement assuré le Français en zone mixte ce jeudi soir après la victoire contre Al Feiha (0-3) en championnat. Benzema est encore sous contrat jusqu’en juin 2027. Il a participé à trois matchs depuis le début de la saison pour un but marqué.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Real Madrid : José Mourinho envoie un message sans concession à Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Junior
Explorer