Barça : Joan Laporta met la pression à l’Atlético pour Julián Álvarez

Joan Laporta continue de pousser pour Julián Álvarez. À l’occasion d’un événement organisé par la Fédération espagnole à New York, le président du FC Barcelone a confirmé que le club catalan maintenait son offre pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid. « C’est un joueur que notre entraîneur veut recruter. Nous avons fait une offre très importante et très intéressante », a-t-il expliqué, tout en précisant qu’elle ne resterait valable que jusqu’à la fin du mois de juillet.

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Sans vouloir répondre frontalement aux récentes déclarations de Miguel Ángel Gil Marín, qui a assuré que l’Argentin était intransférable, Laporta a rappelé sa philosophie en matière de mercato. « Un grand club ne peut pas se permettre d’avoir des joueurs mécontents. Lorsqu’un joueur veut partir, nous lui facilitons les choses », a-t-il lancé, avant d’ajouter qu’il existait de nombreux précédents de joueurs annoncés comme inaccessibles ayant finalement rejoint le Barça. Un message qui laisse entendre que le club blaugrana compte toujours faire plier l’Atlético pour enrôler l’Argentin de 26 ans.