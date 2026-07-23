OL : ça sent bon pour Loïs Openda

L’OL veut du sang neuf. L’été dernier, Matthieu Louis-Jean n’avait pas caché sa déception après avoir échoué à recruter un attaquant de haut niveau pour compenser les départs d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze. Martin Satriano était arrivé entre Rhône et Saône, sans forcément convaincre. Au mois de janvier, les pensionnaires du Groupama Stadium avaient rectifié le tir en obtenant le prêt sec d’Endrick. Un renfort de poids pour les Rhodaniens, qui ont aussi mis la main sur Roman Yaremchuk.

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Cet été, après la fin des prêts des deux joueurs, Lyon est à nouveau en quête d’un avant-centre. Comme expliqué sur notre site, le profil de Loïs Openda plaît beaucoup. Il faut dire qu’il y a un bon coup à faire avec le Belge, qui a déçu du côté de la Juventus. En effet, il a marqué 2 buts (0 assist) en 34 apparitions sous le maillot bianconero. Ce qui est loin d’être suffisant pour la Vieille Dame, qui souhaite s’en séparer tout comme Jonathan David, qui n’a pas été plus convaincant à ses yeux. Une aubaine donc pour l’OL, qui veut faire d’autre coup à la Endrick cet été en recrutant des éléments dans le dur chez des grosses écuries.

L’OL avance bien pour Openda

Openda, qui présente l’avantage de parfaitement connaître la Ligue 1 depuis son passage au RC Lens, est séduit par l’offensive lyonnaise. Comme expliqué par nos soins, il voit d’un bon œil une arrivée entre Rhône et Saône cet été afin de se relancer. Mais ce n’est pas forcément une destination qui plaît à la Juve, qui préférerait envoyer son attaquant acheté 42,5 M€ du côté de l’Angleterre, où l’argent coule à flot. Cependant, l’OL ne perd pas espoir et à toutes les raisons de croire en ses chances dans ce dossier.

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Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport révèle que ce dossier avance plutôt bien et qu’Openda (26 ans) a toutes les chances de revenir en France, du côté de Lyon. La publication au papier rose révèle les détails de cette opération. Il s’agirait d’un prêt avec option d’achat. La Juve prendrait en charge une partie du salaire du joueur, estimé à environ 4 M€ nets par an. L’OL, qui a doublé plusieurs écuries françaises dont Lens, Monaco et Rennes ainsi que des clubs de Premier League dont Coventry, semble donc toucher au but.