Francfort prêt à chambouler l’avenir d’Elye Wahi

Après un début de saison délicat à l’Eintracht Francfort, Elye Wahi fait le bonheur des Aiglons (15e) en Ligue 1. En effet, le buteur a rejoint l’OGC Nice sous forme de prêt cet hiver et a d’ailleurs inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives en 15 matchs. L’International ivoirien sait que son contrat avec Francfort court jusqu’en 2030, mais sa situation pourrait être chamboulée… par son club.

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Comme l’indique le quotidien turc Sabah, la formation allemande envisagerait une vente dès cet été. Le club de Bundesliga serait ouvert à des négociations autour de 15 millions d’euros, tandis que le prix souhaité pourrait grimper jusqu’à 25 millions d’euros d’après les récentes informations de Sky Sport. Et puisque le joueur de 23 ans performe dans le sud de l’Hexagone, d’autres clubs le suivraient de près, comme Besiktas. Affaire à suivre…