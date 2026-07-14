Vincent Sasso quitte Dunkerque et rejoint Le Havre

Le Havre a officialisé l’arrivée de Vincent Sasso ce mardi. Le défenseur central de 35 ans quitte Dunkerque, où il évoluait depuis 2024, pour rejoindre le club normand et découvrir la Ligue 1. Il retrouvera Demba Ba, nouveau directeur sportif havrais, qu’il avait déjà côtoyé dans le Nord. L’ancien joueur de Nantes ou encore de Sheffield Wednesday portera le numéro 23 sous ses nouvelles couleurs.

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Sous les projecteurs : Vincent Sasso. 💡



L’expérimenté défenseur central s’engage chez les Ciel&Marine ! ✍️



Bienvenue au Havre Athletic Club Vincent. 🙋‍♂️ pic.twitter.com/275y7ALCzf — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 13, 2026

« Auréolé d’une longue carrière à l’internationale, Vincent Sasso a performé au plus haut niveau dans de nombreux championnats européens, indique Le Havre dans son communiqué. Formé au FC Nantes, club avec lequel il débuta en professionnel (en Ligue 2), le défenseur central a partagé la majeure partie de sa carrière entre le Portugal, où il remporta la Coupe de la Ligue avec Braga, et la Super League de Suisse. Des saisons pleines pour le natif de Saint-Cloud qui, il y a deux saisons, est revenu en France, plus précisément à l’USL Dunkerque », peut-on lire sur le communiqué du club.