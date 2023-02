OL : Jérôme Rothen fracasse Jean-Michel Aulas

La suite après cette publicité

Jérôme Rothen n’a pas l’habitude de garder la langue dans sa poche. Et cette fois, il s’est exprimé sur Jean-Michel Aulas, le président de l’OL. De plus en plus critiqué par ses supporters après une nouvelle série de choix un peu contestables et les mauvais résultats de l’équipe, le boss lyonnais a été repris de volée par le consultant.

« Aulas, j’ai beaucoup de respect pour ce que vous avez fait, mais vous m’avez trop trompé ! Ça fait dix ans que vous vous perdez ! […] Tout ce qu’il tente est voué à l’échec. M. Textor, arrêtez de confier ces missions à Aulas. Il est complètement perdu », a lancé l’ancien joueur du PSG dans son émission sur RMC Sport. C’est dur… Mais juste ?

