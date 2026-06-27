CdM 2026 : la soirée cauchemardesque d’un streameur américain et de 19 sosies d’Haaland

PlaqueBoyMax, de son vrai nom Maxwell Elliot Dent, est un streameur américain. S’il n’est peut-être pas populaire dans l’Hexagone, c’est une véritable star aux États-Unis. Avec 1,8 million d’abonnés sur YouTube et 2,4 millions sur Twitch, le jeune homme s’intéresse à la Coupe du Monde 2026 notamment organisée dans son pays. Et vendredi soir, celui-ci s’est rendu au Gillette Stadium de Boston pour assister au match entre la France et la Norvège… accompagné de 20 sosies d’Erling Haaland.

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Tous avaient la tunique norvégienne et étaient prêts à faire la fête lors d’un live. Seulement voilà, ce moment a tourné au fiasco, car le buteur de Manchester City était sur le banc avant le coup d’envoi. Une mauvaise nouvelle pour le streameur qui avait prévu de faire la fête dans le stade avec ses 19 acolytes. Dépité, PlaqueBoyMax est tout de même resté pour assister à la victoire des Bleus (4-1), allant même jusqu’à célébrer l’unique but inscrit par la Norvège. Une soirée à oublier.