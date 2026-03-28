Les supporters sénégalais avaient un message à faire passer à la CAF et au Maroc, à l’occasion de Sénégal-Pérou au Stade de France, ce samedi. En effet, les fans ont rappelé avec humour et détermination la victoire de leur sélection en janvier dernier, avant le match amical face au Pérou dans l’enceinte du Stade de France ce samedi. « Une coupe, ça se gagne sur le rectangle vert. Pas par mail », était-il écrit sur certaines affiches.

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Cette phrase, reprise de nombreuses fois ces dernières semaines, montre à quel point les fans du Sénégal n’ont toujours pas accepté leur "défaite" hors du terrain. Les joueurs du Sénégal, eux, ont fait leur apparition sur la pelouse pour une célébration de leur sacre devant un stade rempli : près de 70 000 supporters sont actuellement présents pour fêter les Champions d’Afrique.