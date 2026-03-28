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« Une coupe ça se gagne sur le rectangle vert pas par mail » : la banderole hilarante des supporters sénégalais

Par Tom Courel
1 min.
Des supporters sénégalais en tribunes @Maxppp
Sénégal 2-0 Pérou

Les supporters sénégalais avaient un message à faire passer à la CAF et au Maroc, à l’occasion de Sénégal-Pérou au Stade de France, ce samedi. En effet, les fans ont rappelé avec humour et détermination la victoire de leur sélection en janvier dernier, avant le match amical face au Pérou dans l’enceinte du Stade de France ce samedi. « Une coupe, ça se gagne sur le rectangle vert. Pas par mail », était-il écrit sur certaines affiches. 

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🚨 « 𝗨𝗡𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗖̧𝗔 𝗦𝗘 𝗚𝗔𝗚𝗡𝗘 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔𝗡𝗚𝗟𝗘 𝗩𝗘𝗥𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗠𝗔𝗜𝗟 » 🇸🇳 🏆

Une banderole des supporters sénégalais déployée au Stade de France.

( 📸 Paris Match )
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Cette phrase, reprise de nombreuses fois ces dernières semaines, montre à quel point les fans du Sénégal n’ont toujours pas accepté leur "défaite" hors du terrain. Les joueurs du Sénégal, eux, ont fait leur apparition sur la pelouse pour une célébration de leur sacre devant un stade rempli : près de 70 000 supporters sont actuellement présents pour fêter les Champions d’Afrique.

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