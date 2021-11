PSG : Kylian Mbappé aurait pu signer au RB Leipzig

Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du RB Leipzig ce mercredi à 21 heures, pour le compte de la quatrième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Des Allemands qui n’ont toujours pas remporté le moindre point depuis le début de la compétition. Le PSG est leader de sa poule avec 7 points, un de plus que Manchester City, deuxième. Absent contre Lille ce week-end (2-1) à cause d’une infection ORL, les Parisiens pourront compter sur Kylian Mbappé. L’Équipe révèle d’ailleurs que l’international français aurait pu évoluer dans le camp d’en face pour cette rencontre.

En effet, l’ancien Monégasque était proche de rejoindre Leipzig en 2015. Le club est alors en deuxième division, mais le dossier était proche d’être concrétisé, à en croire Ralf Rangnick, directeur sportif du club allemand à l’époque : « le seul souci, c’est que nous étions à la recherche d’un entraîneur à Leipzig en janvier 2015 et que nous ne savions pas à qui confier durablement le poste », a-t-il déclaré. « Wilfrid Mbappé m’a glissé que si je devais moi-même devenir le coach, il me confierait son fils les yeux fermés. Or je ne pouvais pas lui faire cette promesse à ce moment-là. J’ai pris ce poste six mois plus tard et Kylian s’était entre-temps engagé avec Monaco. »