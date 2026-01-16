Real Madrid : les précieux conseils de Zinedine Zidane qui pourraient sauver Arbeloa

Le sens du timing. Il y a 6 jours, Hamidou Msaidie, ancien adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid, publiait une vidéo d’un peu plus d’une heure sur sa chaîne Youtube. Une heure de discussion, notamment sur le travail réalisé en commun au Real Madrid, et sur les conditions nécessaires pour parvenir au succès. Le lendemain, la Casa Blanca perdait contre le FC Barcelone en finale de Supercoupe d’Espagne et le surlendemain, Xabi Alonso était limogé par sa direction. Et les informations qui s’accumulent depuis sur la rupture avec le vestiaire donnent au discours tenu par Zidane dans cette vidéo une tout autre ampleur.

« En fait, pour moi, il n’y a pas de sujet de toute façon. On était à la disposition des joueurs. Pour moi, c’est ce qui fait la force de quelque chose, tu es là pour le joueur. Si tu n’as pas compris ça tu ne peux pas durer dans ce métier. Tu es là pour les accompagner. Tu es là pour montrer que tu es là pour eux. Pour qu’ils adhèrent à ce que tu mets en place, il faut qu’ils nous aiment bien quand même ! Les joueurs s’ils ne sont pas d’accord avec ce que tu mets en place, il manquera toujours quelque chose. Nous ils ont pris du plaisir à tous les niveaux », raconte ainsi ZZ, qui avait repris l’équipe première le 4 janvier 2016, pour succéder à Rafael Benitez, coach réputé mais qui n’avait pas su fédérer son vestiaire. Cela ne vous rappelle rien ?

Les médias espagnols ont vite fait le parallèle entre la nomination d’Alvaro Arbeloa, entraîneur de l’équipe réserve, en ce début d’année 2025 et celle de Zizou en janvier 2016. Sauf que la comparaison s’est vite fracassée avec la défaite humiliante face à Albacete en Coupe du Roi mercredi soir. Reste que le principe est le même, le président Florentino Pérez a installé un coach plus sensible, à son avis, aux besoins des joueurs que ne l’était Xabi Alonso. Zinedine Zidane, lui, raconte comme il a réussi son passage du Castilla à l’équipe première, et comment il a su convaincre les joueurs d’adhérer à son projet.

Comment Zidane a réussi à fédérer son vestiaire

« Elle (la transition, ndlr) se fait naturellement. Tu as une petite appréhension. (…) Sincèrement, j’avais une petite appréhension mais je savais où j’arrivais. Je savais dans quoi je m’embarquais. On avait la meilleure équipe du monde. J’ai vu les joueurs et j’ai su qu’en travaillant bien, on pouvait accomplir de grandes choses, et c’est ce qui s’est passé », commence-t-il. « C’était les deux maîtres mots : le travail et le plaisir. On est arrivé dans un moment critique. L’équipe n’était pas bien physiquement. Il fallait leur mettre dans la tête qu’il fallait qu’ils travaillent. On avait 3 semaines à travailler, on n’avait pas de Coupe d’Europe ou de Coupe du Roi. Et c’était la décision qu’on avait prise, on réunit les 4 capitaines et on va leur dire ce qu’on a envie de faire et on va voir s’ils vont adhérer à ce qu’on veut mettre en place », dit-il en se remémorant ces souvenirs en compagnie de son fidèle adjoint David Bettoni.

« Et quand on a gagné ça de leur part, le travail, c’était fini. Travail, plaisir et après avec les bons joueurs… », a-t-il conclu. Là encore, le parallèle est évident avec le Real Madrid version 2025, qui semble épuisé à l’heure de jeu. Alvaro Arbeloa aura-t-il la bonne approche pour parvenir au même résultat ? Zidane a commencé son mandat en janvier 2016 et a gagné sa première Ligue des Champions dans la foulée, avant de gagner les 2 suivantes… « Il fallait qu’ils acceptent le travail qu’on allait mettre en place. On a couru, ils ont couru, mais ce qui était très important, c’est qu’on voulait du travail, mais avec le ballon. C’est ça qu’on a mis en place. Avec le ballon, on les a amenés très loin. On restait 1h30, 2h moins le quart sur le terrain, on faisait des répétitions d’effort », raconte Zidane. Remettre les joueurs à niveau sur le plan physique, les faire adhérer au projet, les régaler à l’entraînement, voilà les premières choses à mettre en place pour l’entraîneur français et son staff.

« Ce qui était bien dans notre équipe, on n’avait pas d’ego mal placé. On était là pour les joueurs. Quand le joueur sent que c’est lui le protagoniste… On était là pour eux, et ils l’ont bien ressenti dès le départ. » Il est fascinant de voir à quel point le discours de ZZ sur ce qu’il a vécu au Real Madrid colle avec l’actualité du moment pour une Casa Blanca confrontée à une salve de problèmes : manque de caisse physique, guerre d’egos, absence de cohésion sur le terrain, nervosité à tous les étages. Une cure de Zidane ne ferait pas de mal au malade merengue, et on ne saurait que trop conseiller à Alvaro Arbeloa d’appliquer la même posologie !