Roma: la durée de l’indisponibilité de Robinio Vaz est connue

En pleine pré-saison, Robinio Vaz s’est blessé au genou droit lors d’un entraînement avec le club de la Louve. Les examens médicaux ont révélé une lésion de premier degré du ligament collatéral. Une blessure embêtante pour celui qui a déjà commencé à faire ses preuves dans la capitale italienne depuis son arrivée (14 matchs disputés, 1 but et 2 passes décisives toutes compétitions confondues lors de ses premiers mois).

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Toutefois, les nouvelles sont rassurantes. Selon nos informations, la blessure est finalement moins grave qu’initialement redoutée par le staff médical. L’ancien Marseillais devrait observer une période d’indisponibilité estimée à une quinzaine de jours. Ce diagnostic clément lui permettra de ne pas rater une trop grande partie de la préparation estivale. Un soulagement pour le joueur, qui aura à cœur de vite retrouver les terrains pour continuer à grappiller du temps de jeu et convaincre son entraîneur, Gian Piero Gasperini, à l’aube de cette nouvelle saison.