La famille Nicollin ne vend plus le MHSC

Propriétaire du Montpellier HSC depuis 1974, la famille Nicollin semblait partie pour céder le club héraultais, afin de le sauver financièrement. Mais cet après-midi, la famille Nicollin a publié un communiqué sur le site officiel du MHSC. Et elle annonce qu’elle ne compte pas lâcher le club cher au regretté Loulou Nicollin.

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𝐋𝐚𝐮𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐭 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐥𝐢𝐧 : "𝐋𝐞 𝐌𝐇𝐒𝐂 𝐩𝐨𝐮𝐫𝐬𝐮𝐢𝐭 𝐬𝐨𝐧 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞"



Lire le communiqué ➡️ https://t.co/fnBEjwahZo pic.twitter.com/V6hNIrJ5Bw — MHSC (@MontpellierHSC) June 29, 2026

«Depuis plusieurs mois, nous avons engagé une réflexion approfondie sur l’avenir du Montpellier Hérault Sport Club et sur les moyens les plus adaptés pour lui permettre d’aborder une nouvelle étape de son développement. Cette réflexion est née de l’émergence d’une pluralité de défis : les mutations économiques majeures que connaît aujourd’hui le football français, notamment à travers la baisse des droits TV, l’abandon du projet de nouveau stade après une décennie de travail et d’investissements et la relégation en Ligue 2. Comme tout dirigeant responsable, nous avons étudié toutes les solutions susceptibles d’assurer l’avenir et la pérennité du club. Après des mois de réflexion, une conviction s’est imposée à nous. Notre histoire avec le MHSC n’était pas terminée. Depuis cinquante-deux ans, le MHSC est bien plus qu’un club de football pour notre famille. C’est une histoire de travail, d’engagement et de responsabilité commencée en 1974 par notre père, Louis Nicollin. Cette histoire a connu des succès que personne n’aurait imaginés, des moments de bonheur exceptionnels, mais également des périodes plus difficiles. Comme toute aventure de cette durée, certaines décisions ont été déterminantes, d’autres auraient sans doute mérité d’être différentes. Nous les assumons pleinement. Mais une chose, elle, n’a jamais changé : notre attachement à Montpellier. Nous sommes nés ici. Notre famille a construit son histoire ici. Et l’histoire de la Paillade est notre héritage. Nous croyons profondément que l’identité du MHSC est indissociable de celle de notre Ville. C’est cette conviction qui nous conduit aujourd’hui à poursuivre notre engagement. Nous savons les efforts que cette décision exigera. Nous connaissons les défis qui nous attendent. Nous les assumons avec lucidité et détermination. Être à la tête du MHSC n’a jamais été, pour notre famille, un investissement. Cela a toujours été un engagement. Une nouvelle étape s’ouvre désormais. Elle devra permettre au club de retrouver une solidité économique durable, de poursuivre son ambition sportive et de préserver ce qui fait sa singularité depuis plus d’un demi-siècle : son indépendance, son identité et son profond ancrage à Montpellier. Cette ambition ne pourra se construire qu’en rassemblant.

Le football moderne impose de savoir fédérer des compétences, des énergies et des partenaires autour d’un projet commun. Le moment venu, nous serons ouverts à accueillir à nos côtés des femmes et des hommes qui partageront notre vision, nos valeurs et notre attachement au territoire, dans le respect de l’identité du MHSC. Le MHSC est un patrimoine sportif montpelliérain. Son avenir concerne tous ceux qui aiment cette ville. Nous avons choisi de poursuivre notre engagement. Nous invitons désormais toutes les forces vives de notre territoire à écrire avec nous le prochain chapitre de cette histoire. Et donnons rendez-vous à nos supporters le 8 août à la Mosson pour le premier match de la saison, qui s’écrira toujours avec la famille Nicollin. Laurent et Olivier Nicollin.»