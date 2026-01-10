Menu Rechercher
Premier League

Tottenham en passe de s’offrir un prodige brésilien

Par Allan Brevi
1 min.
Thomas Frank @Maxppp

Tottenham est tout proche de finaliser l’arrivée de Souza, jeune latéral gauche brésilien de 19 ans évoluant à Santos. Un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un montant estimé à environ 15 millions d’euros, les dernières discussions portant désormais sur la structure du transfert selon Sky Sports. Le joueur se montre également enthousiaste à l’idée de rejoindre les Spurs, avec un accord de principe déjà trouvé sur le plan contractuel.

Auteur de 29 apparitions la saison passée avec Santos, Souza viendrait renforcer un secteur fragilisé par les blessures, notamment celle de Destiny Udogie. Puissant, polyvalent et capable d’apporter offensivement, le Brésilien s’est distingué malgré une saison difficile marquée par la lutte pour le maintien. Un profil prometteur qui offrirait davantage d’options défensives à Tottenham et qui serait déjà suivi de près par la sélection brésilienne.

