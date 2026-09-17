Real Madrid : le vestiaire chamboulé par la polémique sur Ceuta

Mardi soir, le Real Madrid s’est imposé 3 à 2 sur la pelouse d’Elche. Mais plus que la rencontre ou la victoire des Merengues, c’est un autre sujet qui occupe tous les esprits depuis ce match. En effet, certains joueurs ont porté intégralement le t-shirt en soutien à Ceuta. Un geste indigne pour certains. Hier soir, Kylian Mbappé a même dû prendre la parole dans les colonnes de AS pour expliquer son choix et éteindre l’incendie. « Je tiens à être clair pour que tout le monde comprenne. C’était la décision des clubs de porter ce maillot. Nous, les joueurs, devions le porter. Je tiens d’abord à exprimer toute ma solidarité avec Ceuta et toutes les victimes. Car avant d’être un joueur, je suis un être humain. Mais je voulais aussi faire un geste et témoigner de ma sympathie à tous les migrants qui ont perdu la vie et à ceux qui vivent encore dans des conditions difficiles. Ce n’était pas une position facile, loin de là, car on pourrait croire que je suis contre les habitants de Ceuta, mais non, absolument pas. Je n’ai rien contre eux, je les soutiens à 100 %. Mais je voulais aussi penser à toutes les personnes qui souffrent, car après tout, je suis humain, et je ne veux pas donner la priorité à la souffrance.»

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Ce jeudi, cette affaire fait encore parler de l’autre côté des Pyrénées. Au micro de la Cadena SER, Javier Herráez a apporté quelques précisions supplémentaires. « Certains joueurs ont paru surpris, et c’est ainsi qu’est apparue l’image diffusée à la télévision, où l’on voit Vinicius et Mbappé en dernier à enfiler le maillot, et ce à contrecœur. Selon des sources proches de plusieurs joueurs, ces derniers n’ont rien su de ce maillot avant d’entrer sur le terrain. On le leur a donné et on leur a dit de le mettre. La situation est très délicate. Aujourd’hui, par exemple, Thibaut Courtois, par l’intermédiaire de son attaché de presse, a préféré ne pas répondre à la question. C’est un sujet qui a perturbé tout le monde dans le vestiaire. » El Chiringuito ajoute que d’autres éléments madrilènes ont aussi hésité à enfiler ce maillot. « Les joueurs apprennent qu’ils doivent enfiler leurs maillots avant de s’échauffer. Avant de sortir dans le tunnel des vestiaires, certains hésitaient à le faire.» Mais ils l’ont visiblement fait puisque Mbappé, Vini Jr et Konaté ont été les seuls à ne pas suivre totalement le mouvement.