Vélez veut blinder son diamant Gianluca Prestianni

Il est l’une des plus belles promesses du football argentin, a encore l’âge de jouer en U17, et est déjà courtisé par le Barça et le Real Madrid, voilà comment brosser le portrait de Gianluca Prestianni en quelques mots. Âgé de 16 ans, cet ailier de poche d’1m66 affole l’Europe par sa précocité, puisqu’il a déjà disputé 5 matchs de SuperLiga avec Vélez et a déjà su se montrer décisif en délivrant une passe décisive.

La suite après cette publicité

Mais malgré l’intérêt de nombreux clubs, Vélez aimerait blinder sa pépite, actuellement liée au club jusqu’en 2024. En effet, le quotidien argentin Olé rapporte que le club de Buenos Aires aimerait conserver son joueur au moins jusqu’à la fin de l’année 2023, et doubler sa clause libératoire qui s’élève pour le moment à 10 M€, une aubaine pour ses courtisans.

À lire

Le Barça en passe de subtiliser "le nouveau Messi" au Real Madrid