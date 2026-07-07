Coupe du Monde 2026 : Quaresma dézingue le Portugal et Roberto Martinez

L’aventure du Portugal s’est arrêtée dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 après une défaite face à l’Espagne (0-1), un revers qui a provoqué une vive réaction de Ricardo Quaresma. Très critique envers la Seleção et son sélectionneur Roberto Martínez, l’ancien international portugais estime que l’équipe n’a jamais réellement répondu aux attentes durant le tournoi.

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« Pour moi, tout s’est mal passé du début jusqu’à maintenant. Il n’y a pas un match où l’on puisse dire que le Portugal a bien joué. Aujourd’hui encore, nous avons laissé le contrôle du match à l’Espagne du début à la fin. Depuis que Roberto Martinez est arrivé, je n’ai jamais vu la sélection faire un grand match. Il a essayé cinquante tactiques, et aucune n’a fonctionné. La meilleure de tous les temps ? La meilleure en quoi ? Qu’ont-ils gagné ? », a notamment lâché Quaresma, remettant en cause le statut accordé à cette génération portugaise.