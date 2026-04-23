Barça : Gavi est abattu après la blessure de Lamine Yamal
La peur est plus que jamais présente en Catalogne ! En effet, malgré la victoire du FC Barcelone face au Celta de Vigo grâce à un penalty de Lamine Yamal hier soir (1-0), la rencontre a tourné au cauchemar pour les Blaugranas. La star de 18 ans s’est blessée à l’arrière de la cuisse juste après son but et a quitté le terrain avant la mi-temps, ce qui a déclenché une incompréhension totale sur le banc azulgrana.
Après la rencontre, les esprits étaient ailleurs. Pedri s’inquiétait pour son partenaire — qu’il doit aussi retrouver en sélection cet été — et cela a été de même pour Gavi. L’autre coéquipier espagnol de Yamal n’a d’ailleurs pas pu cacher son désarroi au micro de Movistar Plus. « Pour moi, c’est le meilleur et sa blessure est une putain de galère pour nous. J’étais complètement démoli dans le vestiaire » a-t-il envoyé au média en fin de soirée. Si le Barça est encore leader du championnat, Hansi Flick devra certainement se passer de sa pépite.
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