Le Paris FC s’offre le phénomène Patrick Zabi "La Magie" pour 25 M€ !

C’est ce qu’on appelle un joli coup sur le gong pour le Paris FC. Actif cet hiver, l’actuel quatorzième de Ligue 1 a sorti les billets sur le mercato. Ainsi, cinq arrivées sont à noter avec Rudy Matondo (AJ Auxerre), Marshall Munetsi (Wolverhampton) et les Italiens Ciro Immobile (Bologne), Diego Coppola (Brighton) et Luca Koleosho (Burnley). Préparant la saison prochaine, le club francilien a attendu la fin du mercato pour déjà annoncer sa première recrue de l’été 2026.

«Le Paris FC est heureux d’annoncer un accord pour la signature du joueur Patrick Zabi en provenance du Stade de Reims. Le milieu de terrain de 19 ans rejoindra le club parisien l’été prochain», peut-on lire dans un communiqué. Pour s’offrir le milieu relayeur ivoirien également suivi par Newcastle, le Paris FC n’a pas hésité à faire de gros efforts financiers en déboursant 25 millions d’euros dans ce dossier.

"La Magie" s’empare du Paris FC

Intéressé de longue date, le Paris FC a été conquis par l’excellent début de saison de Patrick Zabi en Ligue 2 avec Reims. Sa technicité, qui lui a valu le surnom "La Magie" en Côte d’Ivoire, a pu se ressentir sur les terrains et ce dernier affiche 2 buts et 3 passes décisives en 21 apparitions cette saison. Formé à l’Ivoire Football Club, ce grand gabarit (1m91) qui dispose de grosses qualités physiques, mais se distingue surtout par son excellente technique et sa vision du jeu dispose d’un profil rappelant un certain Paul Pogba. Cela avait séduit le Stade de Reims qui l’avait signé à l’hiver 2025. Il n’avait toutefois disputé que 3 matches en équipe première.

«Nous sommes heureux d’annoncer l’arrivée de Patrick Zabi pour la saison 2026/2027. Patrick est un joueur au fort potentiel, animé par une grande ambition et une véritable passion pour le jeu. Nous sommes convaincus qu’il pourra continuer à progresser à nos côtés et franchir de nouvelles étapes importantes dans sa carrière à Paris. Son choix de rejoindre le Paris FC témoigne de la confiance qu’il accorde à notre projet. Nous avons hâte de le voir évoluer sous nos couleurs», a confié le directeur sportif Marco Neppe après ce joli coup sur le mercato. Il portera le numéro 8 avec le Paris FC.