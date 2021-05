LdC : légère perte pour le PSG face au Covid-19

Tout le monde s'en souvient : le monde entier a été impacté par la pandémie de Covid-19 survenue en mars 2020. La planète football n'y a évidemment pas échappé. Les championnats domestiques avaient été suspendus, voire définitivement stoppés, comme en France ou encore aux Pays-Bas, alors que l'UEFA avait mis en place un Final 8 à Lisbonne pour terminer l'édition 2019-2020 de la Ligue des Champions. Si cela a permis de limiter la casse, l'instance dirigeante du football européen a récemment publié son dernier rapport financier dans lequel il est expliqué que l'UEFA a vu ses revenus pour ses compétitions de clubs chuter de 15%.

Le PSG, qui avait atteint la finale de C1 (perdue 1-0 contre le Bayern Munich), ne déplore de son côté qu'une « légère » perte de 4,4 M€, alors que le club de la capitale est l'écurie ayant touché la plus grosse part du gâteau en Ligue des Champions (126,8 M€) juste devant son bourreau allemand (125,5 M€). Le rapport de l'UEFA précise également que les sommes touchées par les clubs (2,73 Mds€, -486 M€ au total) n'ont été affectées que de 3,5% pour la C1 et de 3% pour la C3. Le Stade Rennais et l'AS Saint-Etienne, éliminés en phase de poules de la Ligue Europa après un parcours décevant, ont par exemple respectivement gagné 14,4 M€ et 12 M€ en 2019-2020.