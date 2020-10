L'éloge de Romelu Lukaku à Antonio Conte

Quand il ne marque pas des buts, Romelu Lukaku sait aussi faire le show. Présent au festival de la Gazzetta dello Sport le géant belge en a profité pour montrer un visage de séducteur, en se livrant sur son enfance, ses goût musicaux ou encore sa relation d'amour avec les tifosi de l'Inter. Le buteur a également eu des mots forts pour son entraîneur qu'il tient en grande estime.

«Il m'a amélioré en tout. Si quelqu'un veut jouer pour Conte, il doit comprendre qu'il fera de nombreux sacrifices, en termes de technique et de physique, mais ensuite avec lui sur le terrain, vous vous sentez trop fort... J'avais besoin de gagner quelque chose et je savais que lui et l'Inter m'aideraient. Mais seul le terrain doit parler, c'est là que les victoires sont obtenues», a glissé le Belge à destination d'Antonio Conte. Un soutien de poids.