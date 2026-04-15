Le message de Kylian Mbappé après la blessure d’Hugo Ekitike
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@Maxppp
C’est une terrible nouvelle qui a été confirmée ce jeudi matin. Sorti sur blessure avec Liverpool face au PSG ce mercredi soir en Ligue des champions, Hugo Ekitike a été victime d’une rupture du tendon d’achille. Il est forfait jusqu’à la fin de la saison, manquera évidemment la Coupe du Monde avec les Bleus et pourraient être indisponible 9 mois.
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En attendant son opération, l’ancien attaquant du PSG a pu compter sur le soutien de plusieurs coéquipiers et ex-coéquipiers. Avant d’affronter le Bayern Munich en C1 ce soir, Kylian Mbappé a tenu à lui adresser un petit message de soutien en story de son compte Instagram. L’intéressé appréciera.
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