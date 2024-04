Palmeiras : la folle soirée d’Endrick

La dernière avant de rallier l’Europe. Hier soir, Palmeiras affrontait Santos lors de la finale retour du championnat de São Paulo. Battu 1-0 lors de la première manche, les deux équipes se retrouvaient à São Paulo pour l’ultime rencontre de la division Paulista A1, compétition régionale avant le début du championnat à la mi-avril.

La suite après cette publicité

Grâce notamment à Endrick, décisif en obtenant le penalty amenant le premier but de la rencontre de Raphael Veiga (33e), et à l’origine de l’action amenant le second but, celui d’Anibal Moreno (67e). Ainsi, Palmeiras a remporté ce match 2-0 et remporte donc cette finale, une belle façon pour Endrick de conclure son aventure brésilienne, avant de rejoindre le Real Madrid cet été.