Ousmane Dembélé après France - Norvège : « j’ai préféré mon match face au Sénégal »

Face à la Norvège, Ousmane Dembélé a signé une prestation de très haut niveau en inscrivant le premier triplé de sa carrière avec l’équipe de France. Une performance majuscule qui lui permet d’intégrer le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026, aux côtés de plusieurs références offensives du tournoi comme Harry Kane, Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland, tous crédités de quatre réalisations. Une soirée qui, sur le plan statistique comme dans l’impact, pourrait apparaître comme l’une des plus abouties de son parcours international, même si le principal intéressé nuance lui-même cette lecture.

La suite après cette publicité

« Je suis heureux, c’est un moment important et particulier pour moi. Mais comme je l’ai déjà dit, même si la performance est bonne, je pense avoir été plus influent lors de mes matchs face au Sénégal et à l’Irlande du Nord. Il faut rester concentré, car des échéances importantes arrivent. Je me sens bien, aussi bien sur le terrain qu’avec le groupe. Le plus important reste l’équipe et ce qui nous attend. Il ne faut surtout pas s’enflammer. La Suède sera un adversaire difficile, et en phase à élimination directe, tout peut arriver. Nous restons concentrés », a déclaré le Ballon d’Or en zone mixte.