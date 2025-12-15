Barça : Florentino Pérez lâche de nouvelles attaques sur l’affaire Negreira

Depuis que l’affaire Negreira a éclaté, le FC Barcelone reproche très souvent au Real Madrid de jeter constamment de l’huile sur le feu dans ce dossier. Eh bien les Culés ne risquent pas de changer d’avis après la dernière sortie médiatique de Florentino Pérez à ce sujet. À l’occasion du cocktail de fin d’année organisé avec les médias espagnols, le président du Real Madrid a de nouveau signé quelques punchlines qui ne manqueront pas de faire réagir en Catalogne.

« Comme vous le savez, la situation extrêmement grave qui s’est produite avec "l’affaire Negreira"pendant près de deux décennies mérite que justice soit faite. Il est tout à fait incompréhensible que les institutions aient laissé le Real Madrid seul dans cette lutte. Comment est-il possible que le président des arbitres nous demande d’oublier cela ? Comment pouvons-nous oublier le plus grand scandale de l’histoire du football ? Comment la RFEF (la fédération espagnole, ndlr) et LaLiga peuvent-elles se comporter ainsi ? Ils ont le devoir de veiller à l’intégrité. L’affaire Negreira est l’affaire la plus grave dans le monde du football à l’heure actuelle. Nous savons que plus de 8 millions d’euros ont été versés pour des rapports techniques d’arbitres. Et en plus, ces rapports n’ont jamais été reçus par les entraîneurs. Qui peut croire que ces rapports ont été payés alors que même les entraîneurs ignoraient leur existence ? Cela montre clairement la nécessité d’un changement radical. Il est possible qu’un club ait été relégué en raison de "l’affaire Negreira". Notre football a été terni et justice doit être faite. N’oubliez pas que le juge d’instruction chargé de l’affaire l’a qualifiée de corruption systémique. Et le Barça a reconnu que ces paiements étaient effectués parce qu’ils étaient avantageux. Pourquoi ? Dans quel but ? Le Real Madrid continuera d’insister et vous, les médias, avez un rôle fondamental à jouer. » Les Blaugranas apprécieront.