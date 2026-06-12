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CdM 2026, France : Lucas Hernandez est fan d’Ousmane Dembélé

Par Samuel Zemour
1 min.
Didier Deschamps et Lucas Hernandez @Maxppp

Arrivée mercredi à Boston, l’équipe de France poursuit sa préparation pour son premier match à la Coupe du Monde 2026 face au Sénégal, le 16 juin prochain à East Rutherford. Et à quatre jours du premier grand rendez-vous, Lucas Hernandez a évoqué le statut d’Ousmane Dembélé, avec qui il a remporté une deuxième Ligue des Champions cette saison.

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«Par rapport à ce qu’il a proposé au PSG, il nous a fait un bien extraordinaire. Avec Paris, le coach lui donne toutes les libertés. Ici aussi. C’est à lui de trouver les meilleures solutions pour prouver sur le terrain que c’est le meilleur joueur du monde. Je suis à côté de lui tous les jours, ici en sélection, il n’a pas toute la mobilité qu’il peut avoir en club, mais il est un joueur extraordinaire», a-t-il expliqué, en évoquant sa relation avec Dembélé et Mbappé : «la première année au PSG avec Ousmane, on s’est encore plus rapproché de Kylian. Quand Kylian est parti, tous les 15 jours, on l’a au téléphone».

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