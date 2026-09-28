Nantes : Marcelo associé au projet de rachat

Il y a quatre jours, Télénantes a révélé que la vente du FC Nantes se précisait. L’Equipe a même été indiqué que les négociations avançaient sérieusement avec un groupe d’investisseurs étrangers représenté par Paulo Tavares, intermédiaire portugais de 62 ans et président de Phénix Sport Invest. Ce lundi, le quotidien sportif en dit un peu plus sur l’avancée de ce projet.

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Ainsi, on apprend que les potentiels acquéreurs proposent une somme inférieure à 50 M€. Ce qui est loin du montant réclamé par Waldemar Kita, soit 95 M€. L’Equipe ajoute que l’ancien joueur Fabrice Pancrate a servi d’intermédiaire auprès d’investisseurs potentiels. Les noms de Cyril Linette mais aussi de Marcelo ont été cités. L’ancien défenseur du Real Madrid occuperait le rôle d’ambassadeur. Dans l’entourage nantais, on est tout de même prudent. « Rien n’est signé, il y a bien deux ou trois propositions. À ce stade, on étudie.» Affaire à suivre…