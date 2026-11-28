La Lazio poursuit son petit bonhomme de chemin. En déplacement sur la pelouse du Torino ce soir, le club de la capitale l’a emporté 2-1 et maintient le cap en tête de la Serie A. Après 13 journées, le club de Gennaro Gattuso possède 5 points d’avance sur la Roma et est toujours invaincu.

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L’affaire du jour s’est réglée juste avant la pause avec deux buts marqués coup sur coup par Provstgaard (42e) et Isaksen (44e). La réduction de l’écart signée Adams (62e) n’aura pas suffi aux Granata pour revenir au score. Ils sont toujours 13es de Serie A.