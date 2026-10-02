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Ligue 1

Ligue 1 : les nominés pour le trophée UNFP du mois de septembre

Par Kevin Massampu
1 min.
Ferran Torres (PSG) @Maxppp

L’UNFP a dévoilé ce vendredi les trois joueurs nominés pour le trophée de joueur du mois de septembre 2026 en Ligue 1. Auteur de deux buts lors de ses trois rencontres disputées avec le PSG en championnat (4 en 5 matchs de Ligue 1), Ferran Torres fait partie des trois candidats à cette distinction. Le héros de la dernière finale de la Coupe du Monde 2026 s’est notamment distingué avant la trêve internationale, en ouvrant le score contre l’Olympique de Marseille (1-2).

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Triple buteur contre l’OM et passeur décisif contre Strasbourg au cours du mois précédent, Lassine Sinayoko (Paris FC) est également en lice. Enfin, Paris Brunner (AS Monaco) complète le trio. L’avant-centre, international U21 allemand (2 sélections), a inscrit quatre buts en L1 depuis l’entame de cet exercice 2026/2027, dont un contre Strasbourg (1-1), puis face au Racing Club de Lens (2-1).

Pub. le - MAJ le
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