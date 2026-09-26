UEFA Nations League
Équipe de France : Kylian Mbappé ne sera pas remplacé
1 min.
@Maxppp
Touché au genou gauche et victime d’une lésion tendineuse face à la Turquie hier soir, Kylian Mbappé est forfait pour la suite de ce premier rassemblement de Zinedine Zidane avec l’équipe de France. L’attaquant va rentrer à Madrid et manquera les deux matchs face à la Belgique, ainsi que la confrontation face à l’Italie.
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Les Bleus devront composer sans leur capitaine et n’auront pas un autre renfort pour le remplacer. L’équipe de France vient de communiquer la nouvelle. Le sélectionneur n’appellera pas un joueur supplémentaire pour pallier cette absence. Le groupe prend la direction de Bruxelles dès aujourd’hui.
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