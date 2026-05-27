Kasper Schmeichel annonce sa retraite à cause d’une blessure

Fin d’aventure pour le portier danois ! Kasper Schmeichel vient d’annoncer la fin de sa carrière de footballeur à 39 ans, suite à une douloureuse blessure à l’épaule. Lors d’un entretien accordé à TV 2 Sport, l’ancien rempart de Leicester, vainqueur de la Premier League en 2016, a pris le temps d’expliquer la nouvelle. « Quand mon contrat avec le Celtic prendra fin en juin, j’arrêterai ma carrière professionnelle. J’ai consulté différents chirurgiens et spécialistes concernant mon épaule, et ils m’ont expliqué que je ne devais pas espérer rejouer au plus haut niveau. J’y ai beaucoup réfléchi, mais je pense que c’est le bon moment ».

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Pour rappel, Schmeichel a évolué sous les couleurs de l’OGC Nice, mais aussi à Anderlecht et au Celtic dernièrement. Proche de la quarantaine, le portier peut être fier de sa carrière qui aura tout de même durant 20 ans. Champion d’Écosse cette saison, sans avoir pu aider ses coéquipiers pendant la période printanière, l’international danois termine son chemin sur une bonne note.