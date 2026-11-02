La préparation réussie du Maroc avant la Coupe du Monde 2030

En accueillant cinq éditions consécutives de la Coupe du Monde féminine U17, entre 2025 et 2029, le Maroc confirme ses ambitions et renforce progressivement son expérience dans l’organisation des grandes compétitions internationales. Chaque édition est une nouvelle occasion de perfectionner l’accueil des équipes, la gestion des rencontres, les transports ainsi que les dispositifs médiatiques et de diffusion. Une expérience précieuse à l’approche du Mondial 2030, que le pays coorganisera avec l’Espagne et le Portugal. Cette dynamique repose également sur des infrastructures de qualité, à l’image du Complexe Mohammed VI, situé à Maâmora, près de Salé. Avec ses terrains, ses hébergements, ses espaces de restauration, ses équipements médicaux et ses installations dédiées à la préparation physique et à la récupération, le site offre aux joueuses et aux staffs un environnement complet, pensé pour répondre aux exigences du football de haut niveau.

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Au-delà de l’organisation, cette compétition représente aussi une belle vitrine pour le football féminin et ses futurs talents. Plusieurs grandes joueuses, comme Kadidiatou Diani, Delphine Cascarino, Aitana Bonmatí ou encore Alexia Putellas, sont passées par ce tournoi avant de s’imposer sur la scène internationale. L’édition 2025 a permis de mettre en lumière la jeune Marocaine Mayssa Baha, auteure d’un doublé face au Costa Rica et qui est récemment devenue la plus jeune buteuse de l’histoire du championnat espagnol avec le FC Barcelone. Pour le Maroc, l’enjeu est donc double : accueillir les meilleures jeunes sélections du monde, mais aussi contribuer au développement du football féminin. Ces cinq rendez-vous successifs doivent laisser un héritage durable, avec des infrastructures valorisées, des équipes d’organisation plus expérimentées et une meilleure visibilité pour le sport féminin. Autant d’atouts qui permettront au Maroc d’aborder le Mondial 2030 avec davantage d’expérience et d’ambition.