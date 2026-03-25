Salaire, marketing, sponsors… ce que l’arrivée de Zinedine Zidane va changer pour les Bleus

«Oui, je connais son nom. Zidane ? Je vous vois venir. Il n’y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l’une des plus grandes sélections du monde». Dans un grand entretien accordé au Figaro, Phillipe Diallo, président de la FFF, a confirmé avoir déjà choisi le successeur de Didier Deschamps. Et cela ressemble désormais à un secret de Polichinelle. Sans club depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane devrait, sans trop de surprise, devenir le nouveau sélectionneur des Bleus après la Coupe du Monde 2026, organisée sur le sol américain du 11 juin au 19 juillet prochain.

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Vers une augmentation de la contribution des sponsors actuels ?

Si aucun accord n’a, pour l’heure, été entériné, l’ancienne star de la Juventus Turin aura donc la lourde responsabilité de continuer à faire briller la sélection tricolore sur la scène européenne et mondiale. Plus que son aura, qui n’est plus à prouver, et ses ambitions tactiques sur le banc des Bleus, Zidane va aussi débarquer avec une image qui lui colle à la peau. Et quelle image. Celle d’un ancien joueur, considéré comme l’un des meilleurs de la planète football. Celle d’un entraîneur confirmé et respecté, en témoigne ses trois Ligues des Champions remportées avec les Merengues. Celle aussi d’un homme adoubé par le peuple français.

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Autant d’arguments qui pourraient donc logiquement propulser la sélection aux deux étoiles dans une nouvelle ère. Déjà suivis par de nombreux sponsors, les Bleus devraient alors profiter de ce nouvel élan pour maximiser leurs profits. Selon les dernières informations de L’Equipe, Jean-François Vilotte, le directeur général de la FFF, œuvre d’ailleurs en ce sens depuis quelques semaines en multipliant les rencontres avec plusieurs sponsors afin d’étudier la faisabilité d’une augmentation de leur contribution financière. Mais ce n’est pas tout.

Adidas vs Nike, une zone d’ombre

Outre le sponsoring, l’arrivée de ZZ sur le banc français pose également une autre question financière : celle de son salaire. Alors que Didier Deschamps perçoit actuellement autour de 3 millions bruts par an, sans compter les primes (liées au droit à l’image et aux résultats lors des grands tournois), l’ex-coach madrilène peut-il prétendre à plus ? Oui sans aucun doute bien que ce dernier n’en fasse pas une question d’argent, les émoluments touchés par d’autres sélectionneurs - à l’instar de Carlo Ancelotti, au Brésil, qui percevrait autour de 10 millions d’euros annuels pour diriger la Seleção - ouvre de belles perspectives à ZZ.

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Enfin, bien que la réputation de la légende française prendra forcément des allures de locomotive pour le football tricolore, quelques bémols subsistent. Il convient, à ce titre, de rappeler que le sélectionneur des Bleus n’entre historiquement pas dans la rotation pour les opérations commerciales. D’un impact moindre sur le plan du sponsoring, Zidane est par ailleurs lié depuis des années à Adidas alors que Nike est, aujourd’hui, l’équipementier de la FFF (plus de 100 millions d’euros annuels jusqu’en 2034, en comptant les dotations). Un point qui ne doit pas remettre en cause l’impact marketing d’une éventuelle arrivée de Zinedine Zidane à la tête des Bleus.