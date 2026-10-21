Le PSG cible un ailier gauche après la blessure de Kvaratskhelia

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou et absent pour plusieurs mois, Khvicha Kvaratskhelia va laisser un grand vide même si l’international géorgien peinait à lancer sa saison depuis août. Plusieurs options s’offrent à Luis Enrique : donner à Mika Godts sa chance, bien que le Belge n’ait pas encore brillé depuis son arrivée, installer Désiré Doué à gauche. Même Ferran Torres, formé dans le couloir, pourrait constituer une option crédible.

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Pour autant, il n’est pas à exclure qu’un ailier vienne renforcer les rangs parisiens lors du prochain mercato. Comme révélé par L’Équipe, le club était déjà en quête d’un nouvel élément susceptible de renforcer ce poste pour janvier. A priori, un profil jeune à haut potentiel était ciblé. Autant dire que la longue blessure de Kvaratskhelia ne devrait pas freiner les velléités des dirigeants parisiens, qui ne devraient pas revoir le Géorgien avant le mois de mars.