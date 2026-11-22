L’Olympique de Marseille est prévenu. À quelques jours de recevoir le club phocéen au Vélodrome en Ligue Europa, ce jeudi à 18h45, le Levski Sofia a fait le plein de confiance. Opposés au Lokomotiv Sofia, ce dimanche, dans le cadre de la 15e journée du championnat bulgare, les hommes de Julio Velazquez n’ont laissé aucune chance à leur adversaire en s’imposant largement (4-1). Ryan Bidounga contre son camp (8e), Everton Bala (34e), Juan Perea (56e) et Maicon (83e) ont participé au festival offensif, tandis que Kaloyan Kostov a réduit l’écart en fin de rencontre (86e).

La suite après cette publicité

Un succès qui permet au Levski Sofia de rester au contact du CSKA Sofia, avec lequel il partage la tête du championnat et ses 35 points. Le club bulgare pourra également compter sur son milieu offensif français Mazire Soula, titulaire ce dimanche, pour tenter de faire déjouer l’OM. Les Marseillais, eux, auront besoin de réagir après un début de campagne européenne compliqué. Ils occupent actuellement la 31e place de la phase de ligue, avec une seule victoire pour trois défaites, tandis que leur prochain adversaire pointe au 10e rang avec deux succès, un nul et un revers.