EdF : Dimitri Payet est prêt à tout pour les Bleus

Dimanche soir, l'Olympique de Marseille va affronter l'AS Monaco (20h45, J27 de Ligue 1). Avant cette rencontre au sommet, Dimitri Payet s'est longuement confié à L'Équipe. L'occasion d'évoquer notamment un possible retour en équipe de France, lui dont la dernière sélection remonte au 11 octobre 2018 face à l'Islande (2-2), soit quatre ans.

«À partir du moment où je pense que je peux encore avoir un niveau de jeu international, ça restera toujours dans un coin de ma tête. Mais on a une sélection extraordinaire avec, dans mon domaine offensif, des joueurs incroyables. Le choix, le sélectionneur l'a. Je ne me mets plus de pression avec ça, ce ne serait que du bonus». Puis, il a ajouté : «quel joueur français offensif peut prétendre vouloir être titulaire quand vous avez Benzema, Mbappé et Griezmann devant ? Il faut être fou. Je pourrais revenir pour cirer les chaussures de Karim s'il le faut ! (Il rit.) Ce serait couillu de dire « j'arrive et je joue ! » Être dans les 23, c'est déjà exceptionnel, le vivier offensif est incroyable». Payet est prêt à tout pour retrouver les Bleus !

